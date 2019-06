Thalles é enterrado em São Gonçalo com presença de atletas e presidente do Vasco

Com a presença de jogadores e do presidente do Vasco, o corpo do atacante Thalles foi sepultado, neste domingo, no Cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo. O atleta, de 24 anos, que pertencia ao Vasco e estava emprestado à Ponte Preta, morreu no sábado passado em um acidente entre duas motos, que também matou Yuri Martins, de 27 anos, e deixou outras três pessoas feridas.

Alexandre Campello, presidente do Vasco, esteve presente ao velório, acompanhado por Andre Mazzuco, diretor executivo de futebol do clube de São Januário. Diversos jogadores vascaínos também compareceram, como Henrique, Gabriel Félix e Pikachu. Treinador do atacante no Vasco e na Ponte Preta, Jorginho também esteve no cemitério.

Amigos e familiares vestiram a camisa do Vasco, time pelo qual o jogador era torcedor desde a infância, e cantaram o hino do clube, além de puxarem o tradicional grito “casaca”.

O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas, deixando três hospitalizadas: a jovem Lhorrainy Vasconcelos, de 18 anos, teve alta no último sábado. Porém, Kesia Mara Rabello Torres e Karolayne Almeida estão em estado grave e internadas no Hospital Estadual Alberto Torres, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado. Thalles estaria voltando de um baile funk na comunidade da Cerâmica.