Thales Bretas faz homenagem ao marido Paulo Gustavo, que morreu por covid-19

O marido de Paulo Gustavo usou as redes sociais neste sábado, 29, para desabafar sobre a morte do ator, em decorrência da covid-19.

O humorista morreu aos 42 anos, vítima da doença. “Que saudade que eu to de viver com você. Viajar, rir das suas palhaçadas, dessa alegria que preenchia todo e qualquer cômodo a todo momento!”, escreveu Thales Bretas no Instagram.

Ele publicou um vídeo em que Paulo Gustavo aparece com roupa de mergulho, com o bom humor que sempre teve.

“As noites são mais difíceis sem você, meu amor. Agora pelo menos consigo ver seus vídeos e relembrar o furacão que foi, é e vai ser pra sempre em minha vida! Te amo!”, concluiu o dermatologista.

Veja também