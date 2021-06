Thales Bretas decora consultório com frase de Paulo Gustavo sobre o amor

O médico dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilhou uma foto em seus stories do Instagram, nesta quarta-feira (9), na qual mostra um novo item da decoração do seu consultório.

O objeto é uma flâmula com duas frases do humorista, que dizem: “Amar é ação. Amar é arte”. A mensagem é de um trecho de uma fala de Paulo Gustavo no especial de fim de ano “200 Volts”, exibido pela Globo no ano passado.

Paulo Gustavo há pouco mais de um mês, no dia 4 de maio, vítima de complicações da Covid-19, após ficar ficar quase dois meses internado por conta da doença.

Em suas redes sociais, Thales têm compartilhado muitos momentos ao lado do humorista e deixado mensagens com declarações de amor e de saudade após sua partida. A última foi no domingo (6), em que publicou uma foto ao lado do ator.

“Que saudade de caminhar ao seu lado! Na chuva, no sol, na neve ou em qualquer lugar… Sua ausência é sempre presente! Te sinto todo momento… e sinto muito…”, diz a legenda.

Instagram will load in the frontend.

Veja também