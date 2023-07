Thales Alenia Space e ESA assinam contratos para sistema Galileo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 20 JUL (ANSA) – Foram assinados os contratos para o segmento terrestre da nova geração de satélites Galileo, o sistema europeu de navegação semelhante ao GPS americano, por um valor total de 300 milhões de euros.

A assinatura ocorreu entre a Thales Alenia Space, uma joint venture entre a francesa Thales (67%) e a italiana Leonardo (33%), e a Agência Espacial Europeia (ESA) e inclui o fornecimento de atividades de suporte de engenharia para o sistema.

“O segmento terrestre representa um dos elementos cruciais para qualquer sistema de satélite, ainda mais em um projeto que fornece serviços, como neste caso”, explicou o CEO da Thales Alenia Space na Itália, Massimo Comparini.

Em operação desde 2016 e utilizado por bilhões de usuários em todo o planeta, o Galileo é o sistema civil europeu de posicionamento e navegação por satélite, semelhante ao GPS, que é administrado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e conta com pouco menos de 30 satélites de primeira geração (G1G).

Nos próximos anos, a rede deve ganhar a segunda geração de satélites, denominados G2G.

“Os contratos recém-assinados referem-se ao segmento terrestre, ou seja, tudo o que é necessário para garantir a conexão com os satélites, manter a sincronização e, claro, fornecer informações aos usuários sobre a posição”, especificou Comparini.

O Galileo é um dos principais programas espaciais da Europa, com um custo total estimado em 8 bilhões de euros e no qual a Itália desempenha um papel fundamental não só através da Thales Alenia Space, como também com a Leonardo, que constrói os relógios atômicos a hidrogênio usados nos satélites. (ANSA).

