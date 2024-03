Thais Fersoza relembra queda de cavalo e fissura no fígado durante preparação para novela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 9:56 Para compartilhar:

Encarnar personagens requer muita preparação. Thais Fersoza, por exemplo, aprendeu a montar a cavalo para uma novela e acabou sofrendo um acidente. Em participação no programa “Que História é Essa Porchat” (GNT), ela relembrou o caso com detalhes.

Segundo a atriz, já tinha feito aulas de montaria para um personagem anterior, mas para se sentir mais segura para a nova novela, optou em retomar as aulas de equitação. No início, se saiu muito bem e até recebeu elogios do instrutor. Até que em determinado dia precisou ser socorrida por ele.

A situação aconteceu quando o local recebeu uma excursão infantil. “Eu estava andando em círculos, as crianças passavam e gritavam, o cavalo se assustou, empinou, eu puxei a rédea”, relembrou Thais.

Segundo a atriz, o movimento a fez escorregar e levar uma “bundada” do animal. “Eu acabei pulando o cavalo e cai deitada de frente pra ele”, detalhou.

Com a queda de Thais, o animal fico encarando-a enquanto fazia movimento com as patas como se estivesse trotando. Logo, o instrutor conseguiu retirar o cavalo do local e chamar a emergência.

“Eu não senti as pernas, eu não estava sentindo as pernas. O rapaz veio, me imobilizou. Minha família no Rio, só uma amiga minha que estava em São Paulo foi ao hospital me ver”, contou a atriz.

Após alguns exames, Thais descobriu que “tinha uma fissura no fígado, sendo que ele regenera”. Ela precisou ficar de repouso até a recuperação completa.

