Thais Fersoza registra Michel Teló em momento alegre com os filhos

Na tarde desta terça-feira (21), Thais Fersoza deixou os fãs apaixonados ao publicar um story de Michel Teló brincando com os filhos Melinda e Teodoro.

Na gravação publicada, o sertanejo aparece de mãos dadas com os herdeiros, dançando juntos. O jurado do ‘The Voice Brasil’ aparece com um sorriso largo, aproveitando o momento com os filhos.

O vídeo, criado no estilo boomerang, foi postado no Instagram com a legenda: “Família acordou dançando hoje”.

