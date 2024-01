Thais Fersoza faz brincadeira com Nizam e recebe sermão de irmã do ex-BBB

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 10:14 Para compartilhar:

Nizam foi o eliminado do BBB24 na noite do último domingo, 21. Na sequência, foi recebido por Thais Fersoza e Ed Gama no “Bate-Papo BBB”, onde pode rever alguns momentos na casa e, ainda, teve uma surpresa com a participação virtual da irmã, Hanna.

Quando recebeu a palavra, Hanna não hesitou em criticar a postura de Thais Fersoza, que momentos antes fez um comentário sobre um tique de Nizam.

“Isso é uma coisa estrutural. A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros. A Thais, na hora que tava te anunciando, ela puxou o seu tique. Ela tirou sarro do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você?”, criticou Hanna.

Na sequência, Ed Gama finalizou a entrevista com a irmã do eliminado. Thais, então, aproveitou para se justificar: “A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para mostrar, assim como ela mostrou, um erro, uma falha”, começou.

A apresentadora também se desculpou pela situação. “Logo no início do programa a gente estava, sim, brincando. Falamos de arrepiar, que você ficou nervoso, aí você começou a fazer um tique. Você não estava aqui na hora, a gente estava anunciando. Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos”, finalizou.

Irmã do Nizam mandou um recado ao vivo pra apresentadora Thais Fersoza Kkkkkkkkkk que climão pqp pic.twitter.com/f9R6a5jIww — Doutor em BBB MuitoHumilde (@muitohumildee) January 22, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias