Thaís desabafa sobre desinteresse de Fiuk e Viih Tube diz: ‘Foi só um beijo, supera’

A dentista Thaís desabafou nesta segunda-feira (8) com Camilla de Lucas e Viih Tube sobre Fiuk não ter demonstrado qualquer interesse em ficar novamente com ela depois que os dois deram o primeiro beijo do BBB21.

“Será que beijo mal? Mentira (risos), beijar mal eu não beijo… só queria entender o porquê… não que me deva alguma coisa, não me deve nada”, disse Thaís.

Ao ouvir o questionamento da amiga, Viih Tube sugeriu que ela superasse a situação. “Foi só um beijo, uma ficada, tem que superar”.

Thaís já havia desabafado em outro dia com Carla Diaz, e se demonstrou incomodada ao ouvir de Fiuk, em frente a outras pessoas no quarto, para ela “não viajar que não tem nada, não”.

“Não é um comentário desnecessário?”, perguntou Thaís a Carla, que respondeu que “talvez nem tenha sido por mal. Ele deve ter muito medo de muita coisa”.

Thaís e Fiuk se beijaram na festa do primeiro líder, na quarta-feira (3). Os dois já vinham demonstrando interesse um pelo outro na casa em conversas com os outros brothers, mas ainda havia um receio da parte de ambos.

Mas o “relacionamento” não andou, nem na festa e nem nos dias posteriores, com Fiuk simplesmente ignorando o fato de que os dois se beijaram, ao passo que Thaís chegou a dizer para outras pessoas na festa de sábado (6) que gostaria de ficar com ele novamente.

