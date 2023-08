Thais Carla pede fim de comparações com Jojo Todynho: ‘Chateada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 3:41 Compartilhe

Thais Carla usou o Instagram nesta terça-feira, 22, para conversar com seguidores sobre a rivalidade criada por internautas entre ela e Jojo Todynho. Tudo começou quando as influenciadoras passaram a ser comparadas após a cirurgia bariátrica de Jojo, já que Thais é conhecida por seu ativismo contra a gordofobia.

“Eu fiquei super chateada porque ontem as páginas [estavam] querendo criar rivalidade entre mim e Jojo. A Jojo tem a vida dela, eu admiro muito ela, e qualquer decisão que ela tomar da vida dela é somente dela”, começou a dançarina, nos stories de sua rede social.

“Se ela não quer ser uma pessoa gorda e quer ser uma pessoa magra, ok, a vida é dela. Ela está feliz, isso que importa”, declarou.

“E para vocês que estão incomodados comigo, eu estou ótima. Eu sou uma pessoa gorda e eu sou uma pessoa feliz. As pessoas querem botar as pessoas gordas em um lugar de infelicidade […], eu sou uma pessoa gorda realizada”, continuou ela, reiterando que nunca “romantizou a obesidade”.

“Tem muita gente falando que eu romantizo a obesidade. Alguma hora eu falei: ‘Fiquem gordos, é f*da ser gordo’? Vocês não sabem a dificuldade que eu passo, mas eu não deixo isso me abater, porque a culpa não é minha. É da sociedade. A gordofobia que faz a gente não existir na sociedade”, continuou.

Anteriormente, Jojo já havia se posicionado acerca do tema. “Eu fiquei extremamente incomodada [com as montagens]. São duas mulheres com personalidades totalmente diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes, mais que isso, são duas pessoas que se gostam muito!”, declarou.

