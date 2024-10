Thais Carla é denunciada por divulgar “jogo do tigrinho”

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 22:41 Para compartilhar:

A dançarina Thais Carla, que também trabalha como influenciadora nas redes sociais, foi denunciada ao MP-BA (Ministério Público da Bahia) por divulgar o jogo de azar conhecido popularmente como “jogo do tigrinho”. A denúncia foi feita por meio do site de atendimento ao cidadão.

De acordo com informações do site G1, o MP afirmou que Thais faz uma divulgação constante e de forma massiva de jogos de azar. Os jogos são pertencentes à empresas que, supostamente, não estão em harmonia com o ordenamento jurídico nacional. A denúncia foi recebida pela Promotoria de Justiça do Consumidor. A princípio, ela avaliou que os fatos podem estar mais relacionados à área criminal.

Por meio de uma nota, a defesa de Thais Carla informou que a influenciadora digital não tem nenhum envolvimento com as operações da empresa citada e afirmou também que a dançarina atua exclusivamente com a divulgação de campanhas.