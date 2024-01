Thais Carla é criticada por internautas após lançar música sobre o próprio corpo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/01/2024 - 12:42 Para compartilhar:

A influenciadora Thais Carla surpreendeu os seguidores ao lançar, na sexta-feira, 5, sua primeira música, denominada “Não pode opinar”. No clipe, ela aparece dançando ao lado de dançarinos gordos. Uma delas, inclusive, é uma pessoa com deficiência.

+Felipe Neto e mais famosos lamentam morte de Zagallo: ‘Maiores lendas da história do futebol’

+Saiba quem era o ator de ‘Indiana Jones’ que morreu com as filhas em acidente de avião Em das muitas cenas do vídeo, Thais e as outras pessoas que aparecem dançando estão vestindo roupas consideradas, pela sociedade, “impróprias” para pessoas gordas. A canção, que é um funk, fala justamente sobre a opinião alheia. “Se não é seu corpo você não tem que opinar/ Se não é seu corpo não se esqueça, ponha na sua cabeça/ Não é seu corpo você não tem que opinar”, diz a letra. Criticada por internautas

Após o lançamento da música, alguns internautas foram até as redes sociais de Thais Carla para criticarem o conjunto da obra. “A parte que eu mais gostei, é a parte que acaba”, escreveu uma usuária do Instagram. “desespero? Uma pessoa que diz que aceitar o corpo etc etc não precisa disso”, observou outro usuário na web.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias