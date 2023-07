Thaila Ayala se desespera em deixar os filhos para ir trabalhar: ‘Comecei a chorar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 12:27 Compartilhe

Thaila Ayala desabafou com os seguidores no Instagram, mostrando a realidade da maternidade. No domingo, 23, a atriz precisou viajar a trabalho para São Paulo e ficou desesperada em ter que deixar os dois filhos, Francisco, de 1 ano e 6 meses, e Tereza, de 3 meses.

“Faltando três minutos para sair de casa, sabendo que eu vou ficar dois dias fora de casa, em São Paulo, trabalhando…Comecei a chorar. Três minutos e eu já quero voltar”, relatou a atriz.

“Desesperada que eu vou ficar dois dias sem o cheiro da minha neném. Juro, desespero na alma, no coração, não quero mais”, concluiu o desabafo.

Vale lembrar que recentemente, Tereza foi submetida a uma cirurgia por sofrer de um tipo de cardiopatia congênita. Na época, a atriz afirmou que nada pode preparar uma mãe para o momento da cirurgia de um filho e declarou que se sentiu desesperada com a possibilidade de perder a pequena.

