Thaila Ayala revela maior desafio como atriz e emoção de contracenar com o marido, Renato Góes

A atriz Thaila Ayala, 38 anos, falou sobre o que considerou ser seu maior risco como atriz e sobre como foi contracenar com o marido, Renato Góes, 37. Os dois estiveram juntos na novela “Família é Tudo”, no horário das 18h da Globo, que chegou ao fim em setembro.

“Eu amei fazer ‘Família é tudo’, foi muito maravilhoso. Eu acho que foi meu maior risco como atriz (…) porque a personagem era um pouquinho mais do mesmo que eu já tinha feito, muito patricinha, ambiciosa que queria dinheiro a qualquer custo”, disse ela durante evento de uma marca de cosméticos, na noite da última quinta-feira, 24, em São Paulo.

Thaila revelou que, para o novo papel, buscou encarar um desafio interpretando uma personagem diferente de tudo o que já havia feito antes.

“E aí eu falei,’ cara, o que eu posso trazer de novo e diferente pra isso?’ E ela era zero cômica. E eu nunca tinha feito comédia. Então pensei: ‘vou fazer essa menina voltada para o humor’”, decidiu ela, que pôde contar com a liberdade de propor mudanças no texto.

No folhetim, os núcleos de Thaila Ayala e Renato Góes eram diferentes e os personagens não iriam se cruzar, mas o autor, Daniel Ortiz, acabou cedendo aos pedidos da atriz para colocá-los na mesma cena.

“Foi uma delícia! Infelizmente, quando a novela começou o Dani já falou, os personagens não se cruzam, são núcleos diferentes, eles não vão se encontrar, mas desde a festa de lançamento, eu e Renato, ficávamos na orelha do Dani ‘Dani, por favor, uma trombada no elevador pelo menos’… e acabou que o público pediu também. Então, na segunda fase, ele criou algumas ceninhas juntos. Foi muito leve e gostoso, sabe? Perfeito!”, comemorou a atriz.

Agora que a novela acabou, Thaila está se preparando para um novo projeto, que ainda está no início.

“Eu tô no projeto de um longa agora, que talvez vire uma série também chamado ‘O Homem de Dentro Do Caio Só’, na fase de ensaios, e também tenho o meu podcast, né? O ‘1001’, que está indo para uma nova temporada super repaginado”, finalizou.

Thaila Ayala e Renato Góes estão juntos desde 2017, ficaram noivos no ano seguinte e se casaram em 2019. Eles são pais de Francisco, 2, e de Thereza, 1.

