Thaila Ayala recebe elogios após fazer “embaixadinhas” em vídeo

A atriz Thaila Ayala fez questão de compartilhar com os seguidores do Instagram um momento de descanso. Ela aprece na praia, fazendo “embaixadinhas”. De biquíni, a atriz recebeu diversos elogios dos fãs. “Ela se garante”, escreveu um. “Além de tudo ainda joga bola”, declarou outro.

As amigas de Thaila usaram a publicação para exaltar a beleza da atriz. “Pelo amor! Nem vi a bola. Gata!”, disse Fernanda de Freitas. Já Gabriela Pugliesi ficou revoltada com a situação. “Ah Thaila, me poupa”, brincou. O vídeo conta com mais de 200 mil visualizações na rede social.

Veja:

