Thaila Ayala reage após ser chamada de chata pela filha de 2 anos: ‘Domingo animado’

Thaila Ayala, 39 anos, reagiu a uma situação inusitada com a caçula, Tereza, de dois anos, ocorrida neste domingo, 27. Em publicação nas redes sociais, a atriz contou que foi surpreendida pela menina, que a chamou de chata.

“Minha filha me chamou de chata, ‘mamãe chata’, com 2 anos e dez dias”, disse ela em vídeo publicado no Feed do Instagram.

+Após sucesso em novela, Guilherme Weber comemora 35 anos de carreira

+Giovanna Lancellotti destaca o poder da amizade em ‘Dona de Mim’, nova novela das 19h

“Pra começar o domingo animado, socorrinho!”, legendou ela na postagem.

Tereza é a caçula dos atores Thaila e Renato Góes. Eles também são pais de Francisco, de 3 anos e quatro meses.

O segundo aniversário da menina aconteceu na Páscoa e teve festança com a família reunida.

“Eu já tive muitos milagres na minha vida, mas o maior, definitivamente, foi Tereza e comemorar os 2 anos dela junto ao maior milagre de Jesus. Foi muito importante”, escreveu a artista ao compartilhar o registro da comemoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)