Thaila Ayala faz clique com cachorro e conquista corações

A atriz Thaila Ayala trouxe muita fofura ao feed de seus seguidores nesta terça-feira (21), ao publicar uma foto com o cachorro Martin, da raça chow-chow. O pet pertence à Thaila e seu namorado, Renato Góes, e recebe só amor e carinho de seus donos.

“Meu bebê cresceu! Como eu te amo, meu Deus do céu!!!!”, escreveu na legenda. A amiga Isis Valverde não deixou de comentar a foto fofa. “Ele tá enorme”, disse. Thaila aparece segurando Martin no colo, no jardim de sua casa.

Veja:

