Thaila Ayala desabafa após filha ser operada e relata desespero: ‘Nada te prepara para esse dia’

Nesta quarta-feira (12), a atriz Thaila Ayala, de 37 anos, usou suas redes sociais para desabafar sobre os momentos difíceis que enfrenta desde que a filha, Tereza, de dois meses, precisou ser operada por sofrer de um tipo de cardiopatia congênita.

Em um forte desabafo, Thaila afirmou que nada pode preparar uma mãe para o momento da cirurgia do filho e declarou que se sentiu desesperada com a possibilidade de perder a pequena Tereza.

“Nada te prepara para esse dia, para esse momento. A caminho da cirurgia! A caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta. Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme, muito confiante! Minha irmã um dia falou: ‘Você deve estar numa agonia só né?’ e eu respondi, do fundo do coração, ‘quem crê em Deus não vive em agonia’. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Até a noite anterior”, começou.

“Pensar que aquela noite poderia ser a última, era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo! Eu sabia de todo meu coração que Deus estava cuidando de tudo, tudo, mas e se a vontade de Deus não fosse a mesma que a minha, eu sabia que ele estava do meu lado cada segundo, eu sentia o seu abraço apertado, ouvia sua voz dizendo ‘eu tô aqui’, sou teu pai, desamparada você não está. Confia!”, acrescentou.

Na sequência, a atriz continuou o desabafo e afirmou que jamais vai conseguir esquecer da visão da filha em uma maca do hospital.

“Mas se o que ele quisesse para mim não fosse exatamente o que eu precisava, que era a cura da minha filha, ainda sim eu ouvia ele dizer ‘você será o meu testemunho e Tereza também’. Mas confesso que quando o sol amanheceu e a hora se aproximou, o medo arrombou a porta da minha alma e gelou tudo por dentro. Fui eu e ela para a sala de cirurgia, eu não sentia mais meu corpo, era como se tudo flutuasse numa massa de agonia, de desespero. Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca porque eu jamais teria conseguido, eu jamais vou esquecer daquele corpinho tão minúsculo naquela maca enorme”, desabafou.

“Me deixaram ficar até ela apagar, colocaram a máscara de gás no rostinho dela e ela tentando se soltar olhando para mim como quem pede ‘socorro mamãe, me ajuda’. Foi quando eu fui até o ouvido dela e cantei ‘um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração’, que é a música que a gente canta desde que ela nasceu e que ela acalma na hora, ela acalmou e deixou ser anestesiada. Eu vi os olhinhos dela se fecharem. Ali meu mundo parou. Eu tive que ser carregada literalmente para fora da sala, era impossível deixá-la lá. E foram as horas mais densas da história”, continuou.

No relato, Thaila Ayala ainda detalhou que ficou muito nervosa enquanto não recebia notícias sobre a cirurgia de Tereza.

“Aqui faltam palavras para conseguir descrever o que são essas horas. Até o telefonema ‘ela está bem, deu tudo certo!’. E aí também me falta vocabulário para tentar explicar o que é esse sentimento. O tamanho da gratidão é maior do que nós mesmos! É bonito demais, gostaria de viver para sempre com esse tamanho de gratidão no peito. Porque é tão maior que qualquer coisa e tudo junto, que a vida seria completamente diferente. Seguirei tentando! Obrigada Deus!”, finalizou.

Cardiopatia congênita

Filha dos atores Thaila Ayala e Renato Góes, a pequena Tereza sofre com a doença CIV (Comunicação Intraventricular), uma espécie de cardiopatia congênita que se caracteriza por uma abertura na parede que divide os ventrículos (câmaras que bombeiam o sangue) direito e esquerdo, permitindo a passagem do sangue de uma câmara a outra, quando este fluxo não deveria existir.

