Thaíde estreia clipe de ‘O Nosso Rap’ com MV Bill, gravado na Cidade de Deus

Depois do lançamento do single “O Nosso Rap”, que chegou às plataformas digitais na última sexta-feira, 4, Thaíde acaba de divulgar o clipe oficial da faixa em parceria com MV Bill. Gravado na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, o vídeo reforça o poder da conexão entre duas lendas do Hip Hop brasileiro.

A gravação foi viabilizada pelo ator João Felix, em articulação com a Apenas Produções, equipe de Thaíde. Integrante do Instituto Arteiros — organização sem fins lucrativos que atua há 14 anos com arte e educação na CDD —, João também faz parte do elenco da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, da HBO Max. O Instituto conta com MV Bill como parceiro de longa data e um dos padrinhos do seu pré-vestibular popular, reforçando a relação do artista com projetos de formação na periferia.

“A ideia inicial era que a música tivesse outra temática, mas o áudio que mandei pro MV Bill ficou incompleto e ele escreveu uma letra em outra direção. Quando ouvi, resolvi manter e homenageá-lo também. Ficou essa troca de gentilezas, porque pra falar mal já tem muita gente. E essa base com berimbau deu o suingue certo”, conta Thaíde.

O instrumento usado na música é de Dudu Capoeira e Berimbaucomtudo.

A faixa faz parte do novo álbum “Corpo Fechado, Mente Aberta”, que será lançado em 09 de maio.

Sobre Thaíde

Thaíde é um dos principais nomes do Hip Hop no Brasil, com uma trajetória de 41 anos que se confunde com a história da cultura no país. Pioneiro no Rap, começou como dançarino de Break na Estação São Bento, em São Paulo, e logo se destacou como MC, DJ, compositor e produtor. Além da música, Thaíde atuou como apresentador em programas como A Liga e Manos e Minas, e participou de filmes como Antônia e Dois Coelhos. Atualmente é repórter no programa Melhor da Noite, da Band, onde também tem um quadro “Na Madruga com Thaíde” e possui um projeto como DJ, Thaíde nas Quadradas, resgatando a história dos bailes. Atualmente Thaíde está trabalhando em seu disco inédito “Corpo Fechado, Mente Aberta”. Vamo que vamo que o som não pode parar!