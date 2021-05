Thaciano elogia atuação do Bahia contra o Santos Volante foi importante no triunfo do Esquadrão na abertura do Campeonato Brasileiro

O Bahia iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé no acelerador. Diante do Santos, o Tricolor venceu por 3 a 0 e apresentou um bom futebol.

Autor de um dos gols, o volante Thaciano elogiou seus companheiros pela atuação e começa a focar para os próximos compromissos.

‘Sabíamos da dificuldade que seria o jogo. O Dado passou para nós, sabíamos como a equipe do Santos é. Tivemos um jogo mais forte no início do primeiro tempo. No início do segundo tempo fui feliz nas duas finalizações. Agora é sequência porque quarta-feira já tem mais uma batalha’, disse o meio-campista.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia mede forças com o Bragantino, no interior de São Paulo.

E MAIS:

Veja também