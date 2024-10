Textor se irrita com repórter após empate do Botafogo com Criciúma: ‘Pergunta estúpida’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 11:59 Para compartilhar:

Depois de o Botafogo desperdiçar a oportunidade de abrir frente no Brasileiro nesta sexta-feira ao empatar com o Criciúma, em 1 a 1, no Maracanã, o dono da SAF do clube, John Textor, se irritou com um jornalista, que questionou se ele tinha medo que o jogo lembrasse o ano passado.

“Você sabe que te amo, mas essa é uma pergunta estúpida”, afirmou Textor. “Você tem que perguntar, tudo bem, mas não há esse pensamento no vestiário. Os garotos não pensam nisso”, completou.

Em 2023, após liderar grande parte do Brasileiro, o Botafogo perdeu rendimento na reta final do campeonato. O título ficou com o Palmeiras, e o time ficou fora até mesmo da classificação direta para a Libertadores. O Palmeiras pode reduzir a vantagem do Botafogo para um ponto após o complemento da rodada.

“Nós dominamos o jogo. O Criciúma fez uma partida estruturada, com boa estratégia. Nos deixaram longe do gol. O goleiro (Gustavo) foi incrível. Eles lutaram muito”, afirmou o dono da SAF do Botafogo. “Esse tipo de jogo não lembra nada bizarro . Niguém olha para trás.”

O Botafogo jogou no Maracanã mandando um jogo pelo Brasileiro depois de 10 anos, com todos ingressos vendidos antecipadamente. “Todo mundo está empolgado por estar aqui. Todo mundo estava feliz por jogar aqui, mas estamos decepcionados por não termos conseguido o resultado para nossos torcedores”, disse Textor, que comparou o status do Maracanã no Brasil com Wembley na Inglaterra.

Na quarta-feira, o Botafogo volta a jogar no Engenhão e enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.