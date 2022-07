Textor responde torcedor em rede social sobre momento do Botafogo : ‘Acredito nestes jogadores, no projeto’ Acionista voltou a afirmar que acredita no projeto que está montando para o futuro do Alvinegro. Ele também relembrou a brincadeira sobre ter mais dinheiro que o Barcelona







Após a derrota do Botafogo para o Corinthians, alguns torcedores questionaram o investidor John Textor nas redes sociais. O acionista respondeu sobre o momento do clube e da equipe na temporada e voltou a afirmar que acredita no projeto. Ele também explicou a fala sobre ter mais condições que o Barcelona.

– Ainda me surpreende que ninguém tenha entendido a piada do Barcelona. literalmente todo mundo tem mais dinheiro do que um time com dívidas que excedem em muito seus ativos… de qualquer forma, é fácil questionar o coração dos outros, sentado no sofá – disse John Textor, e completou:

– Acredito nestes jogadores e eu acredito neste projeto, precisamos ficar saudáveis, e vamos continuar fazendo para ficar saudáveis, e continuaremos progredindo. Aja como um dono e mantenha-se positivo… isso realmente ajuda- – acrescentou.

Em meio à formação de uma nova equipe, o Glorioso tem oscilado no Brasileirão. Com 24 pontos, o time ainda não conseguiu engrenar para almejar voos maiores . No entanto, desde o início, Luís Castro ressaltou que busca se manter na elite do futebol brasileiro nesta primeira temporada.

Vale ressaltar que a janela de transferência ainda está aberta e irá até o dia 15 de agosto. Nela, John Textor já trouxe três jogadores: Marçal, Eduardo e Adryelson – o último ficou no banco de reservas neste sábado e ainda não estreou.



Os outros dois tiveram problemas em momentos diferentes neste sábado. Eduardo apresentou febre e mal-estar e foi cortado do jogo, enquanto Marçal sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita e deixou o gramado antes dos 15 minutos de jogo.

Resposta de John Textor (Reprodução/Instagram John Textor)

