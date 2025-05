Textor ‘repete’ Botafogo com título inédito para o Crystal Palace e aumenta conquistas com SAFs

O primeiro título da história do Crystal Palace na Copa da Inglaterra, a FA Cup, não foi marcante somente para o clube e seus torcedores, mas também para um figura bem conhecida no Brasil: John Textor. O dono da SAF do Botafogo detém parte da equipe inglesa, e ainda que esteja passando por uma ‘crise’ com o time de Londres, aumentou sua lista de troféus e tirou outro clube de um tabu.

Com a conquista da copa nacional, o empresário soma agora quatro títulos com os clubes dos quais é mandatário: Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2024 com o alvinegro carioca, Copa da Inglaterra de 2024-25 com o Crystal Palace e Challenger Pro League, a segunda divisão belga, de 2022-23 com o Montebeek.

É somente com o Lyon, dentre os clubes de seu ‘portfólio’, que ele ainda não levantou nenhuma taça. E parece estar longe disso, já que a equipe amarga más campanhas no Campeonato Francês nos últimos anos, nem sequer se classificando para a Liga dos Campeões. A maior chance foi na Copa da França de 2023-24, quando foi derrotada pelo PSG na final.

Faturar a Copa da Inglaterra faz com que John Textor repita, de certa forma, seu desempenho no Botafogo. Isso porque a conquista é inédita, da mesma maneira que foi a Libertadores de 2024 com o clube do Rio de Janeiro. Se não vender o time de Londres, terá a chance de ganhar outra competição continental agora na Liga Europa de 2025-26.

É provável, no entanto, que ele não seja mais o dono da SAF do Crystal Palace até lá, pois, em janeiro deste ano, assinou um acordo para a venda do clube a empresários dos Estados Unidos e Arábia Saudita por US$ 185 milhões (cerca de 1,05 bilhão em conversão direta), segundo o site The Athletic, que pertence ao The New York Times.

Diferentemente de como é visto no Botafogo, Textor é tratado somente como um “investidor” pela torcida do clube londrino, já que ele é dono apenas de uma parte e sua relação com a torcida não é tão próxima como a com a equipe alvinegra. O título da Copa da Inglaterra era uma das apostas para estreitar a relacionamento, resta agora esperar pela repercussão.