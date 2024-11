Textor confia em vitória do Botafogo contra Palmeiras: ‘Gostamos de jogar no campo deles’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 12:24 Para compartilhar:

John Textor se colocou como ‘escudo’ do Botafogo após novo tropeço no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória e viu o Palmeiras assumir a liderança. Em véspera do confronto entre os dois, o dono da SAF do clube resolveu soltar uma provocação para desviar o foco do momento irregular de sua equipe na temporada.

“O Campeonato Brasileiro é ganho por pontos, não acredito que Botafogo e Palmeiras vão ganhar por algum critério de desempate. Estamos empatados em 70 pontos, vamos para São Paulo, gostamos de jogar no estádio deles, vamos bem no estádio deles. Infelizmente, nos últimos jogos não conseguimos os três pontos, é frustrante, muita posse, muitos chutes, muita qualidade. Estamos onde estamos. Gostamos de enfrentar o Palmeiras, você já viu isso”, afirmou o dirigente, que mostrou muita confiança na busca do clube por títulos na temporada.

“Vi a frustração deles com os resultados. É um jogo de oportunidades, momentos estranhos, achamos que poderíamos conseguir alguns gols. Mas isso se resolve. Temos duas finais, o Brasileirão e a Copa Libertadores. O gol vai sair cedo ou tarde, quando sair, vai abrir a porteira”, completou.

O Botafogo terá uma semana decisiva na temporada. Na terça-feira, às 21h30, o clube alvinegro fará uma espécie de decisão contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O vencedor do confronto irá encaminhar de vez o título nacional.

“A essa altura, estamos com os mesmos pontos do nosso rival. Iremos para o jogo da próxima rodada como uma final. Esse é o espírito que temos, de olhar para frente porque não há nada mais que possamos fazer para trás”, disse o técnico Artur Jorge.

No sábado, o Botafogo decidirá a Copa Libertadores diante do Atlético-MG, às 17h, no estádio Monumental de Núnez, em Buenos Aires. Os times tiveram um encontro polêmico recentemente pelo Brasileirão. Na ocasião, o jogo terminou empatado por 0 a 0, com três expulsões, a de Luiz Henrique em uma confusão após o apito final.