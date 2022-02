Textor anuncia que negociações com a Volt estão encerradas e Botafogo já busca nova fornecedora de uniforme Com a saída da Kappa, Botafogo tinha acordo praticamente firmado com a Volt para assumir o mercado, mas americano interferiu e busca nova marca à camisa

O Botafogo não terá mais os uniformes assinados pela Volt. John Textor, executivo que está comprando 90% da SAF do Alvinegro, anunciou na madrugada desta segunda-feira que o clube fechou as negociações com a marca brasileira via um anúncio em seu próprio site.

Vale lembrar que a Volt estava praticamente certa como nova fornecedora de uniformes do Botafogo, que não ficará com a Kappa para o restante de 2022. O contrato com a antiga diretoria já havia sido aproveitado e as partes esperavam a aprovação de Textor para anunciar, o que não aconteceu.

No texto, John Textor afirmou que busca uma marca que “vai refletir melhor esse momento histórico e possa dar apoio às nossas ambições para construir novas tradições de sucesso”. Ele também afirma que haverá uma nova empresa nas camisas conhecidas por grande qualidade e distribuição.

MENSAGEM DE JOHN TEXTOR:

“Hoje (domingo) eu escolhi em rejeitar alguns acordos comerciais cujo acredito que possa ser melhor para a apresentação global da marca gloriosa do Botafogo, contratos que acredito que não eram estratégicos com os objetivos do novo Botafogo SAF. O cancelamento da marca de uniforme (Volt) e outros contratos fará caminhos para novos contratos e oportunidades que terão um reflexo melhor nesse momento histórico que queremos fazer e temos ambições em montar uma nova tradição de sucesso para o Mais Tradicional.

Sendo específico aos uniformes, é claro que vamos trazer ao Botafogo um novo uniforme e uma nova marca, conhecida por uma grande qualidade e grande escala de distribuição, o que vai ajudar a globalização da marca do Botafogo.

É uma chance histórica para o Botafogo de Futebol e Regatas e uma nova era para o futebol profissional no Brasil. Estamos ansiosos para conversar com muitos parceiros e torcedores que vão gostar de fazer parte dessa jornada!”

