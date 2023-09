Texto final do G20 condena ‘uso da força’, mas sem citar Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 10:01 Compartilhe

NOVA DELHI, 9 SET (ANSA) – A declaração final da cúpula de líderes do G20 condena o “uso da força” e as “conquistas territoriais” contra a “soberania de qualquer país”, mas não acusa diretamente a Rússia, que é membro do grupo, pela invasão à Ucrânia.

O texto foi um compromisso para impedir que a reunião de Nova Délhi, na Índia, terminasse sem um comunicado conjunto dos líderes, algo que já vinha ocorrendo em encontros de nível ministerial ao longo do ano.

Fontes disseram à ANSA que o modelo de redação foi proposto por África do Sul, Brasil, Índia e Indonésia e teve o aval do G7 e da China, “deixando a Rússia isolada e na posição de ter de aceitar”.

“A respeito da guerra na Ucrânia, reiteramos nossas posições nacionais e resoluções adotadas no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU e salientamos que todos os Estados devem agir de maneira consistente com os propósitos e princípios da Carta da ONU em sua integridade”, diz a declaração final do G20.

“Em linha com a Carta da ONU, todos os Estados devem abster-se da ameaça de usar a força ou buscar ganho territorial contra a integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer Estado. O uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível”, acrescenta o texto.

Além disso, os líderes destacam o “sofrimento humano e os impactos negativos da guerra na Ucrânia no que diz respeito à segurança alimentar e energética global, às cadeias de abastecimento, à estabilidade macrofinanceira, à inflação e ao crescimento, o que complicou o ambiente político, especialmente para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, que ainda estão se recuperando da pandemia de Covid-19”.

Os líderes também pedem a restauração do acordo para a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro, rompido pela Rússia para pressionar o Ocidente a revogar sanções contra cereais e fertilizantes, e cobram o fim dos ataques contra infraestruturas ligadas à cadeia alimentar – Kiev acusa Moscou de bombardear depósitos de grãos.

O texto ainda dá as boas-vindas a todas as “iniciativas construtivas e relevantes que apoiem uma paz justa e duradoura na Ucrânia”, em respeito à Carta das Nações Unidas.

Meio ambiente – Na questão climática, os líderes se comprometem a “encorajar esforços para triplicar a capacidade global em energias renováveis” e a “acelerar as ações” para enfrentar o aquecimento global.

A declaração final também fala em aumentar os recursos para “alcançar a meta de temperatura do Acordo de Paris”, que busca limitar o aquecimento global neste século a 2ºC acima dos níveis pré-industriais, com esforços para ficar abaixo de 1,5ºC, mas “refletindo o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada”, entre os países.

“Isso vai exigir ações efetivas e significativas por todos os países, levando em conta diferentes abordagens”, afirma o texto.

