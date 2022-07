Texto de Plínio Marcos, ‘Barrela’ ganha versão em quadrinhos

Barrela, é o primeiro texto escrito por Plínio Marcos e também será o primeiro romance gráfico da série Plinião em quadrinhos. O preto e branco duro e expressivo, o olhar social e a linguagem periférica beat de João Pinheiro deram vida aos encarcerados Portuga, Bereco, Bahia, Tirica, Fumaça, Louco e Garoto.

Filho do dramaturgo, Kiko Barros, diz que sempre se atraiu pela ideia de publicar o teatro de Plínio Marcos em quadrinhos. “Entendo que minha função enquanto representante legal e filho do Plínio não é apenas disponibilizar mais a obra e sim vê-la crescer, e, ao dar espaço para o quadrinista João Pinheiro se expressar de acordo com os seus sentimentos e percepções, alcançamos um resultado magnifico. É gratificante ver o trabalho do João, que atinge uma profundidade incrível. É uma adaptação belíssima.”

“A adaptação para os quadrinhos não é uma simples transmissão de uma linguagem para outra”, afirma João Pinheiro, “ela não se dá automaticamente, porque os meios do teatro e da literatura são específicos, diferentes dos quadrinhos. O maior desafio foi criar uma obra nova a partir da obra do Plínio, mas claro, respeitando todo o texto, pois decidimos colocar ele completo, sem edição. Cortar um trecho de Barrela seria como cortar um membro de um ser vivo, porque é um texto perfeito.”

“Plínio Marcos foi um dos autores teatrais mais censurados do país. Dá pra entender o porquê. Pois Barrela é desse tipo de livro que transforma as pessoas, você termina o livro uma pessoa diferente da que começou. Publicar este livro em quadrinhos é a realização de um sonho antigo. Viva o Plinião!” – diz Lobo, editor da Brasa.

A editora Brasa, João Pinheiro e Kiko Barros, filho do Plínio Marcos, convidam a todos para a nossa programação especial:

Lançamento oficial de Barrela

No sábado dia 09/07, às 18:30 na Loja de quadrinhos Monstra, em Pinheiros, será o lançamento oficial de Barrela. João Pinheiro, Kiko Barros e Lobo, editor da Brasa, participam de um bate-papo sobre o processo de adaptação da obra de Plínio Marcos para quadrinhos. Na sequência a sessão de autógrafos com João Pinheiro.

A partir das 22:00 no Bar Paróquia, Vila Madalena, a noite de autógrafos seguirá madrugada adentro com o João Pinheiro autografando os exemplares de Barrela entre goles de cerveja e de cachaça.

“Tour do Plinião”

Logo cedo, às 11:00 no sábado 09/07 o “Tour do Plinião” no Centro de São Paulo, sairá do Metrô da República. Kiko Barros, filho do autor, vai passear pelo centro da cidade, mostrando os locais frequentados pelo Plínio Marcos e locais marcantes das suas obras, contando causos e situações vividas por ele. Quem quiser, poderá aproveitar e comprar o livro, que estará disponível no local. Depois é curtir o passeio!