Texans x Panthers abrem semana 3 da NFL; veja todas as transmissões Um dos destaques fica no domingo à tarde, quando na Fox Sports, o Los Angeles Rams recebe o Tampa Bay Buccaneers, às 17h25, na ESPN

A semana 3 da NFL começa nesta quinta-feira (23), com o Houston Texans recebendo o Carolina Panthers, às 21h20 (de Brasília). E as transmissões dos canais Disney já estão definidas. Além do Thursday Night, serão seis jogos, divididos entre ESPN, Fox Sports e Star+. Lembrando que todos os jogos da rodada podem ser acompanhados no Game Pass da NFL.

Os Texans terão a chance de se recuperar em casa após perder para os Browns por 31 a 21. Em Houston, definições já tomadas. Deshaun Watson foi descartado e Davis Mills foi apontado como QB titular. Os Panthers, por sua vez, vêm invictos. Bateram Jets e Saints tendo Sam Darnold em grande momento. Lançou para mais de 300 jardas contra Nova Orleans. Este jogo será transmitido na ESPN.

Já no domingo, será a vez de ver o Patriots em ação. Inclusive, esse foi o jogo escolhido em votação popular promovida pelos canais Disney. Depois de superar o Jets e se recuperar da derrota para os Dolphins, a equipe da Nova Inglaterra encara o Saints, em Foxborough. Jameis Winston teve um dia terrível contra os Panthers, lançando para apenas 111 jardas e ainda sendo interceptado duas vezes. Este jogo acontece às 14h e terá transmissão da ESPN.

No mesmo horário, só que na Fox Sports 2, o Chiefs de Mahomes voltam ao Arrowhead Stadium para encarar os Chargers. Acabou-se a história de Mr. Novembro para Patrick Mahomes, derrotado pelo Ravens na semana 2 com show de Lamar Jackson. Kansas City tentará a reabilitação contra os Chargers, que também estão mordidos após perderem para o Dallas Cowboys, na semana 2.

Às 17h05, a Fox Sports traz mais um desafio do Las Vegas Raiders, desta vez contra o Miami Dolphins. Vinte minutos depois, na ESPN, um jogaço! Duelo de dois invictos na temporada. Os Los Angeles Rams recebem o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, no SoFi Stadium. O jogo do Sunday Night, às 21h15, coloca duas camisas pesadas da NFL em ação: o San Francisco 49ers recebendo o Green Bay Packers na Califórnia, jogo também com transmissão da ESPN.

Na segunda-feira (27), no Monday NIght Football, a rodada será encerrada com o um clássico da NFC East. O Dallas Cowboys joga em casa, no AT&T Stadium, em Arlington, contra o Philadelphia Eagles.

Quinta (23)

Houston Texans x Carolina Panthers – ESPN – 21h20

Domingo (26)

New England Patriots x New Orleans Saints – ESPN – 14h

Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers – Fox Sports 2 – 14h

Las Vegas Raiders x Miami Dolphins – Fox Sports – 17h05

Los Angeles Rams x Tampa Bay Buccaneers – ESPN – 17h25

San Francisco 49ers x Green Bay Packers – ESPN – 21h20

Segunda-feira (27)

Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles – ESPN – 21h15

