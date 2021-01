Teve tropeço do Dortmund! Veja os lances de sábado da Bundesliga

Neste sábado, a Bundesliga teve a continuação de sua 16ª rodada e foi um dia curioso: apenas um jogo terminou com vencedor. De seis partidas, apenas o Werder Bremen saiu vitorioso de campo ao derrotar o Augsburg por 2 a 0.

O Borussia Dortmund também esteve muito perto de conquistar um triunfo, no entanto, Marco Reus desperdiçou um pênalti e os Aurinegros ficaram apenas em um empate em 0 a 0 com o Mainz 05, lanterna da competição, no Signal Iduna Park. VEJA OS LANCES ACIMA!

(Foto: Ina Fassbender / POOL / AFP)

WERDER BREMEN 2X0 AUGSBURG

(Selassie 84′, Agu 87′)

COLÔNIA 0X0 HERTHA BERLIN

WOLFSBURG 2X2 RB LEIPZIG

(Weghorst 22′, Steffen 34′ | Mukiele 4′, Orban 54′)

HOFFENHEIM 0X0 ARMINIA BIELEFELD

STUTTGART 2X2 BORUSSIA MONCHENGLADBACH

(González 58′, Wamangituka 96′ | Stindl 35′, Zakaria 61′)

