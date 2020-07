“Teve momentos de eu desmaiar de dor e voltar para o palco sorrindo”, diz Carla Perez sobre “É O Tchan”

Durante bate-papo com o apresentador Serginho Groismann e a humorista Dani Calabresa, que irá ao ar no “Altas Horas” deste sábado (18), a dançarina Carla Perez relembra algumas experiências vividas enquanto trabalhava no grupo de axé “É O Tchan”, uma das principais atrações musicais nos anos 1990.

Ao ser questionada sobre a intensa rotina de shows da época, a “loira do Tchan” conta que era normal se apresentar sentindo dores. “Fiquei mais ou menos dois anos no É o Tchan! e quase um ano foi com o joelho para operar, fazendo punção dentro do camarim para poder dançar. Já teve momentos de eu desmaiar de dor, me recompor e voltar para o palco sorrindo.”

Durante o papo, Calabresa também conta que é fã de Carla desde a adolescência. “Amor, pelo amor de Deus, eu sou fã, mas fã… Eu fui em um show, paguei e eles até tocaram no meu aniversário. Fiz esse investimento, meus pais não têm mais apartamento, mas valeu cada centavo”, diverte-se. “Foi a melhor festa da vida. E eu amo muito por causa da Carla Perez”.

