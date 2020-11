Tetracampeão olímpico, Mo Farah vai participar de reality show das celebridades

O britânico Mo Farah, ganhador de quatro medalhas de ouro olímpicas, vai se afastar temporariamente das pistas de atletismo para participar de um tradicional reality show britânico do qual fazem parte celebridades. O atleta, de 37 anos, fez questão de salientar, nesta segunda-feira, em entrevista à rede ITV, que organiza o programa, que mantém o sonho de disputar os Jogos de Tóquio no ano que vem.

Farah, que vai tentar no Japão a conquista da terceira medalha de ouro consecutiva nos 10.000 metros, afirmou que sua intenção no programa será mostrar ao público britânico outra faceta de sua personalidade.

O tetracampeão olímpico vai enfrentar outras nove personalidades em um programa que distribui um prêmio de 300 mil libras (cerca de R$ 2,08 milhões). Uma de suas rivais será Hollie Arnold, medalha de ouro no dardo nos Jogos Paraolímpicos de 2016, no Rio.

A transmissão do programa pela ITV, que começa domingo, será realizada no Castelo Gwrych, no País de Gales, e não na selva australiana, como de costume, devido às restrições impostas pelo coronavírus.

