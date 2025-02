Teto de shopping desaba e deixa 3 mortos e 78 feridos no Peru

Três pessoas morreram e outras 78 ficaram feridas após o desabamento do teto de um shopping em Trujillo, no Peru, na noite de sexta-feira, 21. De acordo com as autoridades locais, dezenas de vítimas permanecem sob os escombros.

O acidente aconteceu por volta das 21h no horário local (23h no horário de Brasília) no shopping Real Plaza, um dos maiores da cidade. A estrutura colapsada abrigava a praça de alimentação do centro comercial.

As autoridades informaram que as buscas continuam no local. Ao menos sete equipes de resgate estão mobilizadas para atender às vítimas.

A polícia local evitou cravar o que teria motivado o desabamento e informou que abrirá um inquérito para investigar o caso.