Teto de santuário desaba no Recife; duas pessoas morrem, diz prefeito

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 15:11 Para compartilhar:

O teto de um santuário desabou enquanto eram distribuídas cestas básicas no Morro da Conceição, na zona norte do Recife (PE), durante a tarde desta sexta-feira, 30. O acidente deixou feridos mas números oficiais ainda não foram divulgados. De acordo com o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB), duas mortes foram confirmadas. Equipes da Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local.

Confira vídeo:

#GRAVE

Teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife desaba e causa tragédia. Alguns feridos já estão sendo atendidos ou foram resgatados. Ainda há pessoas nos escombros. Isso há 100 dias do aniversário do Santuário, que este ano completa 120 anos da festa. pic.twitter.com/4T7g8p2xOC — Tiago Morais (@TiagoMorais) August 30, 2024

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), o senador Humberto Costa (PT-PE) declarou que frequenta periodicamente o local e colocou seu mandato à disposição para ajudar no que for preciso. “O teto do santuário desabou na hora em que eram distribuídas cestas básicas”, escreveu o político.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), relatou que já tomou conhecimento do caso e as equipes de segurança foram acionadas para realizar resgate e atendimento. “Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”, pontuou a gestora estadual.

*Reportagem em atualização