Teto de igreja desaba durante missa e deixa 10 mortos e 40 feridos no México

Ao menos 10 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no domingo (1) no desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), informou o governo local.

Segundo as autoridades, a tragédia aconteceu às 14h18 locais (17h18 de Brasília) e foi provocada por uma suposta falha na estrutura da paróquia de Santa Cruz, no momento em que 70 pessoas assistiam a uma cerimônia de batizado.

“Infelizmente, 10 mortes estão confirmadas: cinco mulheres, dois homens e três crianças”, afirmou à imprensa Américo Villarreal, governador de Tamaulipas.

Villarreal disse que ainda não foi possível recuperar o corpo de uma mulher dos escombros e que provavelmente não há mais vítimas porque as autoridades localizaram todas as pessoas que eram consideradas desaparecidas.

O governador acrescentou que quase 60 pessoas receberam atendimento médico e 23 continuam hospitalizadas. “Duas com ferimentos graves, suas vidas podem estar em perigo”, disse.

Questionado sobre a causa do desabamento do teto do templo, ele respondeu que, segundo o padre responsável pela igreja, não foram detectadas falhas nesta igreja de estilo industrial, construída há quase 50 anos.

“Todos morremos no momento em que Deus quer. Alguns partiram e outros ficaram. Os que se foram, agora descansam em paz. Aqueles que ficaram certamente sofrerão a vida toda”, declarou ao site 4C News o padre Ángel Vargas, que era responsável pela missa no momento da tragédia.

Emocionado, ele afirmou que todos os domingos eram “especiais” devido aos batizados, que tinham as presenças de famílias inteiras.

“Estamos vivendo um momento muito difícil (…) O teto de uma igreja colapsou, durante a celebração da eucaristia”, disse, em um vídeo publicado nas redes sociais, José Armando Alvarez, bispo da diocese de Tampico, à qual pertence a igreja.

– Mobilização de emergência –

A Arquidiocese Primaz do México também expressou pesar. “Nos unimos em oração com nossa diocese irmã de Tampico para pedir ao Senhor por nossos irmãos falecidos e feridos”, afirmou na rede X.

Imagens da emissora de TV Milenio mostraram dezenas de pessoas tentando conter com suportes parte da estrutura colapsada, enquanto outras abrem caminho em meio aos destroços, em busca de sobreviventes.

Os socorristas, como ocorreu durante os trabalhos de resgate do terremoto de 2017, que sacudiu o centro do México, erguiam os punhos para o alto, pedindo silêncio para poder ouvir algum grito das pessoas presas.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a igreja começa a desabar, em meio a uma espessa nuvem de poeira.

A área estava cercada de ambulâncias, patrulhas, policiais e militares. Várias pessoas chegaram correndo em busca de familiares que estavam na igreja.

Pelas redes sociais foram divulgadas mensagens pedindo ferramentas, como madeiras e macacos hidráulicos ou martelos para remover os escombros.

Ciudad Madero é um município do sul de Tamaulipas, na costa do Golfo do México, e tem cerca de 205.000 habitantes.





