Teto de estacionamento de supermercado desaba após chuva em São Caetano; veja vídeo

O teto do estacionamento de um supermercado Sonda, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, desabou após o forte temporal que que atingiu a região nesta terça-feira, 7.

Segundo a empresa, o local foi interditado e não há feridos pelo incidente. A rede ainda informou que uma equipe técnica trabalha no local “para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível”.

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 65 km/h. A Enel informou que 47.999 endereços na cidade estão sem luz.

Em todo o estado, ainda segundo a companhia, cerca de 650 mil casas foram afetados por problemas de energia por conta das chuvas. Em comunicado, a empresa afirmou que a maior parte dos clientes teve o serviço restabelecido em menos de meia hora.