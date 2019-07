Teto de boate desaba na Coreia do Sul e mata duas pessoas

A queda do teto de uma boate hoje (27) na Coreia do Sul matou duas pessoas. Há vários feridos, entre os quais, atletas estrangeiros que participam no Campeonato Mundial de Jogos Aquáticos.

Várias pessoas estavam no interior do edifício quando a estrutura caiu.

O acidente aconteceu na cidade de Gwangju, a 300 quilômetros de Seul, cidade que acolhe a competição mundial.