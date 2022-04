Testes, vices e futebol abaixo do esperado: o primeiro trimestre do Flamengo com Paulo Sousa Rubro-Negro conheceu o seu quinto vice-campeonato consecutivo, após perder a final do Carioca para o Fluminense (3 a 1 no agregado). Técnico vê pressão acentuar

Neste sábado, quando o Fluminense sagrou-se campeão carioca, completaram-se 82 dias do primeiro treino no Ninho do Urubu e 59 dias desde a estreia de Paulo Sousa no Flamengo, tempo suficiente para o treinador ter uma prova do que é o clube. Os títulos perdidos, na Supercopa do Brasil e no Carioca, e a falta de evolução do futebol da equipe fazem o aproveitamento de 70,8% ser um mero detalhe. Por diferentes motivos, o time não enche os olhos e precisa de ajustes, para os quais o técnico terá cada vez menos tempo para fazê-los.

Neste domingo, a delegação já embarca para Lima, onde estreia na Copa Libertadores na terça-feira, contra o Sporting Cristal. No próximo final de semana, inicia-se o Brasileirão. Logo depois, a Copa do Brasil. Paulo Sousa e o elenco precisarão dar respostas em meio à maratona. Diante disso, o L! faz um balanço do trabalho do Mister até aqui e os desafios que o Fla terá pela frente.

HUGO SOUZA TITULAR

Iniciando a escalação, logo percebe-se a primeira mudança significativa sob o comando de Paulo Sousa. Diego Alves, incontestável no gol do clubes desde que chegou, em 2017, perdeu a vaga de titular para Hugo Souza, formando na base do clube. Se ainda não passa segurança total, o jovem ainda assim tem atuado em nível superior ao do camisa 1, que falhou nas chances que recebeu. Agora, o goleiro Santos chega para, possivelmente, assumir o posto de titular.

Hugo soma 11 jogos na temporada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

SISTEMA COM TRÊS ZAGUEIROS

O sistema de jogo de Paulo Sousa ainda carece de muitos ajustes, mas está bem definido: o Flamengo, sob o comando do Mister, atua com uma linha de três defensores, com alas – que, no momento defensivo, podem tornar-se laterais -, uma dupla de volantes e meias e atacantes com mobilidade para alternar posições. Se o Flamengo ainda não apresenta o repertório e a solidez desejada, mas Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís mostram estar à vontade.



INDEFINIÇÃO NA ALA ESQUERDA



Lázaro, Vitinho, Everton Ribeiro, Renê, Bruno Henrique, Marinho… Não foram poucas as tentativas, mas a vaga na ala esquerda do Flamengo segue aberta. Dois nomes se destacaram na função: o jovem Lázaro e o experiente Everton Ribeiro. Contudo, Paulo Sousa não parece convicto que atenderão todas as exigências da temporada. Recém-chegado, Ayrton Lucas surge como opção.

Fla ficou com o vice do Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

PERDERAM ESPAÇO!

O Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil serviram para Paulo Sousa mostrar com quais jogadores não deve contar ao longo da temporada. Entre eles, alguns dos atletas mais longevos e experientes do grupo, como o meia Diego, o lateral-esquerdo Renê e o lateral-direito Isla. Nenhum deles fez, por exemplo, mais de dois jogos como titular em 2022. Os três jogadores citados têm contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, e o futuro incerto no clube.

Outros atletas também não tiveram tantas chances neste primeiro semestre, mas por motivos distintos. Thiago Maia e Bruno Henrique perderam jogos por problemas físicos e ainda não engataram uma sequência com o Mister. Andreas Pereira, vivendo um momento ruim, tem a permanência no Ninho do Urubu questionada por parte da torcida. Por mais que a direção deixe o futuro da negociação em aberto, o clube tem um acordo com o Manchester United.

Já os zagueiros Rodrigo Caio e Pablo, lesionados, sequer estrearam em 2022. Ainda na defesa, Gustavo Henrique foi desfalque por dores no joelho direito.



PANORAMA GERAL



O Flamengo utilizou a fase inicial do Carioca como um laboratório, Paulo Sousa teve liberdade para rodar o elenco e fazer testes, e, apesar de ser possível reconhecer características do trabalho do técnico, o time fecha o Estadual devendo em termos de desempenho. Com exceções de período de jogos contra o Atlético-MG, na Supercopa, e diante do Botafogo, o Rubro-Negro não convenceu. Faltou tanto solidez defensiva quanto repertório ofensivo ao time.

Portanto, o Flamengo entrará nas principais competições do ano pressionado e com quase nenhum tempo para ajustes. Vale ressaltar que a responsabilidade e cobrança não deve recair apenas sob o treinador, uma vez que o elenco, de forma geral, também não faz uma temporada como esperada tecnicamente.

Flamengo de Paulo Sousa no Carioca: 10 vitórias, três empates e duas derrotas (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O QUE PRECISA MELHORAR?

Há pontos a serem melhorados em todos aspectos do jogo, algo natural até por conta do estágio do trabalho de Paulo Sousa. O técnico está há menos de três meses com o grupo e propõe um modelo de jogo diferente do habitual nas últimas temporadas. Os ajustes táticos e técnicos precisarão ser feitos, a partir de agora, mas na base da conversa, já que o Flamengo terá semanas cheias, com partidas no meio de semana e final de semana até o final do mês de maio.

A sequência de jogos é uma questão para a qual Paulo Sousa já indicou que lidará utilizando vários atletas, por vezes em mais de uma função, sem apegar-se aos “11 titulares”. Por outro lado, a recuperação de nomes como Rodrigo Caio e Pablo e o recondicionamento de outros, como Bruno Henrique e Thiago Maia, podem aumentar o leque de opções do Mister para o decorrer de 2022.

NÚMEROS DO FLAMENGO EM 2022*

16 jogos: 10V/4E/2D

Aproveitamento de 70,8% dos pontos

32 gols a favor / 13 gols contra

* Nos dois primeiros jogos do ano, o Flamengo foi comandado pelo técnico Fabio Matias, do Sub-20.

* Números e aproveitamento antes da segunda partida da final do Campeonato Carioca.

