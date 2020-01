Testes preliminares descartam caso de coronavírus em navio de cruzeiro na Itália

Os primeiros testes realizados em um casal chinês que está entre as 7.000 pessoas presas em um navio de cruzeiro no porto de Civitavecchia, perto de Roma, e apresentando sintomas semelhantes aos do coronavírus, “parecem negativos”, segundo o ministério da Saúde italiano.

“As primeiras checagens parecem dar negativo, mas estamos aguardando o resultado final”, declarou uma fonte do ministério à AFP.

A mesma fonte não soube dizer quando o resultado final do teste será divulgado.

Questionado hoje pela AFP, o hospital romano Spallanzani, especializado em doenças infecciosas, disse que “os técnicos deste hospital devem levar 48 horas para obter o resultado definitivo”.

Cerca de 7.000 pessoas continuam presas no porto de Civitavecchia, no navio de cruzeiro Costa Smeralda da companhia Costa, embora rumores apontem para o desembarque de mais de 1.100 passageiros.

O prefeito desta cidade costeira negou veementemente essa possibilidade.

“Eu tenho que proteger a saúde dos meus concidadãos. No momento, apenas bagagens foram descarregadas do navio, não os passageiros. Ainda estamos aguardando os resultados dos testes no hospital Spallanzani”, disse Ernesto Tedesco, prefeito de Civitavecchia.

“Até agora, todos os casos (suspeitos) analisados deram resultados negativos. O sistema (sanitário italiano) está preparado se houver algum caso de contágio com o novo coronavírus”, garantiu esta manhã Silvio Brusaferro, presidente do Instituto Superior de Saúde.