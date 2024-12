Testes para doença misteriosa no Congo apontam para malária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que 80% das amostras dos primeiros testes sobre a “doença misteriosa” detectada no sudoeste da República Democrática do Congo deram positivo para a malária.

“Das 12 amostras iniciais analisadas, 10 deram resultado positivo para a malária, ainda que seja possível que outras doenças também estejam envolvidas”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentando que “outras amostras serão coletadas e avaliadas a fim de determinar a causa ou as causas exatas [da doença]”.

Segundo a organização, entre 24 de outubro e 5 de dezembro foram confirmados 406 casos da enfermidade na região de Panzi, província de Kwango, no sudoeste do país africano, onde 31 pessoas morreram no mesmo período, sendo que a maior parte dos enfermos e vítimas é formada por menores de 14 anos.

Nos últimos dias, a OMS e o governo local enviaram equipes de especialistas à zona de foco. No entanto, Adhanom lembrou que “a área afetada é remota, as telecomunicações são muito limitadas e o acesso foi dificultado pela estação das chuvas, fazendo com que o grupo de ajuda levasse vários dias para chegar a Panzi”.

“A região também sofre de elevados níveis de desnutrição e baixa cobertura vacinal, deixando as crianças vulneráveis a uma série de doenças, como malária, pneumonia, sarampo e outras”, disse o diretor-geral da OMS. (ANSA).