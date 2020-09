Testes da vacina contra Covid-19 de Oxford serão retomados

A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca anunciaram neste sábado (12) que vai retomar os testes da sua vacina contra a Covid-19. De acordo com o comunicado, os comitês de segurança avaliaram que não haveria motivo para manter a suspensão. As informações são do jornalista Jamil Chade, do Uol.

“Os ensaios clínicos serão retomados em todos os centros de ensaios clínicos do Reino Unido”, diz a universidade. “Globalmente, cerca de 18.000 indivíduos receberam vacinas em estudo como parte do ensaio. Em grandes ensaios como este, espera-se que alguns participantes fiquem doentes e cada caso deve ser cuidadosamente avaliado para garantir uma avaliação cuidadosa da segurança”, explicou.

Os testes no mundo todo, inclusive no Brasil, foram suspensos no início desta semana por suspeitas de “reação adversa séria” em um paciente. “O processo de revisão independente concluiu e seguindo as recomendações tanto do comitê independente de revisão de segurança quanto do regulador britânico, os testes serão reiniciados no Reino Unido”, destaca o comunicado.

Ainda conforme a universidade, informações médicas sobre o paciente não serão reveladas, por conta da confidencialidade dos participantes. “Estamos comprometidos com a segurança de nossos participantes e com os mais altos padrões de conduta em nossos estudos e continuaremos a monitorar a segurança de perto”, completou.

