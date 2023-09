Testemunha do acidente de Kayky Brito, Bruno de Luca deve ser intimado a depor; “Abalado”

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2023 - 18:17 Compartilhe

O apresentador Bruno de Luca deve ser intimado a depor nas investigações sobre o acidente que atingiu o ator Kayky Brito neste sábado, 2. O caso aconteceu na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Kayky estava na companhia do amigo e atravessou a avenida. Internado no Hospital Copa D’or, ele sofreu traumatismo craniano e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, segundo último boletim médico divulgado.

No Instagram, Bruno desabafou sobre o ocorrido na tarde deste domingo, 3. “Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, pra ele sair dessa o mais rápido possível”, escreveu o apresentador do ‘BBB – A Eliminação’.

Segundo o g1, a 16ª DP, da Barra da Tijuca, vai intimar testemunhas do atropelamento de Kayky ainda essa semana. A passageira que estava no carro de aplicativo que atingiu o ator também deve ser convocada a prestar esclarecimentos.

“Sigo com fé”, diz esposa de Kayky

Após visitar o marido na UTI do Hospital Copa D’Or ainda no sábado, Tamara Dalcanale agradeceu o apoio recebido e disse que está esperançosa com a recuperação do ator, com quem tem um filho de 1 ano e 8 meses. “Que Deus dê força e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”, escreveu nos seus Stories no Instagram.

Estado de saúde

Kayky Brito teve mais um boletim médico sobre seu estado de saúde divulgado na tarde deste domingo, 3. O ator foi atropelado na madrugada do último sábado, 2, e sofreu politraumatismo, sendo internado em estado grave.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, informa o comunicado assinado pelo Diretor Médico do hospital Copa D’Or, Marcelo London, e pelo médico-assistente, Edno Wallace.

Com informações do Estadão.

