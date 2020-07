Teste positivo para Covid-19 de Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A imprensa internacional repercutiu a confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro (sem parido) testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi manchete em alguns dos principais jornais do mundo.

O The New York Times, dos Estados Unidos, destacou o assunto ressaltando que o presidente brasileiro “descartou as precauções” necessárias para evitar o contágio. Na CNN, a chamada da matéria ressalta que Bolsonaro não usava máscara e havia subestimado o vírus, mesmo com os casos de Covid-19 em alta no país.

No The Guardian, do Reino Unido, o título destaca que o presidente de “extrema direita” banalizou a doença. Já o Clarín, da Argentina, destacou a fala do presidente “estou perfeitamente bem”.

Confira as capas online dos principais jornais do mundo:

