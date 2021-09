A Nokia lançou no Brasil há algumas semanas o Essential Wireless Headphones (R$ 500). A empresa não é muito conhecida pelos seus produtos de áudio, mas dá para dizer que nesse caso acertou. O fone é confortável, tem boa qualidade de áudio e entrega o que promete pelo preço cobrado. Vamos ao teste.

De modo geral, o Essential Wireless tem um design basicão, sóbrio e bastante confortável. O fone é do tipo over-the-ear, ou seja, suas almofadas ficam por fora da orelha. É um fone grande, porém confortável e com construção sólida. As almofadas são bem macias e dá para usar tranquilamente por horas seguidas sem nenhum desconforto.

Os controles ficam todos do lado esquerdo: botão liga/desliga (também serve como play/pause), botões de volume e botão que aumenta/diminui graves. Particularmente gosto de áudio com graves mais acentuados e acabei usando o fone com o ajuste sempre ativado, mas é bom ter a opção de reduzir os graves para agradar a mais pessoas.

Também ficam do lado esquerdo a entrada para o cabo de áudio e uma porta microUSB pra carregamento da bateria. Vale notar aqui que o padrão microUSB é defasado em relação ao mais recente USB-C e, em tese, o carregamento da bateria fica um pouco mais lento. Mas não é nada que faça a diferença no uso diário do produto. Ainda falando em design, o fone pode ser dobrado. Mas devido ao tamanho das almofadas ele não fica tão compacto assim mesmo quando fechado. De todo modo, dobrar o fone facilita o transporte na bolsa (incluída com o produto).

Um detalhe interessante e bem útil é que, além de funcionar sem fio por meio de Bluetooth, o fone também funciona com fio e tem uma entrada padrão P2 (o cabo vem com o produto). Assim, é possível usar o fone mesmo que a bateria acabe (o que é meio difícil, já que dura pelo menos umas 30 horas). Mas o mais legal mesmo é poder usar o fone em viagens longas de avião, já que fones sem fio não funcionam com os sistemas de entretenimento das companhias aéreas. Muito melhor usar um bom fone em vez dos ‘vagabundérrimos’ fones descartáveis que as empresas aéreas fornecem nos voos (pelo menos na classe econômica).

O isolamento de áudio externo obviamente não está no nível de fones com cancelamento de ruído ativo, recurso presente apenas em modelos mais caros. Mas as almofadas até que fazem um trabalho decente em isolar os ruídos mais comuns. Usei o fone em caminhadas e o barulho externo realmente só atrapalhou quando uma moto ou ônibus mais barulhento passou perto. Mas é claro que para um público mais exigente o caminho é sem dúvida adquirir um fone com cancelamento de ruído.

De modo geral, o Essential Wireless é uma boa opção para quem quer um fone over-the-ear de boa qualidade, mas não deseja gastar uma fortuna em modelos mais caros com cancelamento de ruído e design mais sofisticado.

Ficha técnica – Nokia Essential Wireless Headphones

Tipo: over-the-ear

Conexões: Sem fio (Bluetooth) e com fio (cabo padrão P2)

Bateria: Duração de até 40 horas e carregamento via entrada microUSB

Itens na caixa: fone de ouvido, cabo microUSB, cabo de áudio P2, bolsa de transporte

Preço sugerido: R$ 500