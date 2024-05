Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 8:18 Para compartilhar:

O Tesouro Nacional informou que divulgará o resultado do governo central referente ao mês de abril nesta terça-feira, 28, com coletiva de imprensa às 15h. Já o relatório mensal da dívida e balanço do Tesouro Direto serão divulgados na quarta-feira, dia 29 com entrevista às 14h.