Tesouro realiza leilão de venda de NTN-B e LFT nesta terça-feira

16/04/2024 - 7:43

O Tesouro Nacional realiza nesta terça-feira, 16, leilões de venda de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) e de Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Nas NTN-B, serão ofertados papéis para 15/5/2029, 15/5/2035 e 15/8/2060. Nas LFT, serão ofertados os vencimentos 1º/3/2027 e 1º/6/2030.

As quantidades serão divulgadas nesta terça-feira. O acolhimento das propostas será feito entre 11h e 11h30, com divulgação de resultados a partir das 11h45, por intermédio do Banco Central. A liquidação ocorre na quarta-feira, 17.