Tesouro faz nesta 5ª feira leilão de venda de LTN, NTN-F e LFT

O Tesouro Nacional realiza nesta quinta-feira (14) o tradicional leilão de venda de títulos públicos. De acordo com o cronograma referente ao mês de novembro, serão ofertadas Letras do Tesouro Nacional (LTN) para os vencimentos de 1/4/2020, 1/10/2021 e 1/7/2023. Os montantes a serem vendidos serão divulgados nesta quinta-feira. Também serão ofertadas Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) para 1/1/2025 e 1/1/2029 e Letras Financeiras do Tesouro (LFT) com vencimento em 1/3/2026.

O acolhimento das propostas acontecerá das 11h às 11h30 e o resultado da operação será divulgado a partir das 11h45.