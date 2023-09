Tesouro dos EUA quer aumentar financiamento do FMI

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 14:05 Compartilhe

O Tesouro dos Estados Unidos está pressionando para aumentar o financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), elevando as cotas pagas pelos países-membros, informou um funcionário de alto escalão do governo nesta quinta-feira (7).

“Este ano, apoiaremos um aumento nas cotas com o objetivo de fortalecer o FMI como uma instituição que desempenha um papel central na rede de segurança financeira global”, disse Jay Shambaugh, vice-secretário do Tesouro para assuntos internacionais.

Um aumento geral nas cotas “reduzirá sua dependência dos recursos emprestados e dará ao FMI um nível de recursos mais consistente e previsível”, acrescentou.

O Tesouro também pretende aumentar a influência dos mercados emergentes e das economias em desenvolvimento no topo do FMI, disse Shambaugh em Washington.

“À medida que os mercados emergentes e os países em desenvolvimento se tornaram uma parte cada vez mais importante da economia global, eles pediram um aumento de sua representação no FMI”, observou.

Shambaugh propôs que a instituição financeira multilateral adicione um quinto cargo de diretor-gerente adjunto para aumentar a voz dos países em desenvolvimento na organização.

Historicamente, o FMI foi liderado por um europeu, com o apoio de um representante dos Estados Unidos, Japão, China e outro em nome de todos os mercados emergentes e países em desenvolvimento.

“Se projetado adequadamente, poderia significar que os mercados emergentes e os países de baixa renda teriam voz no mais alto nível”, disse.

O Tesouro dos EUA também está aberto à ideia de criar outra vaga no conselho executivo do FMI para os países da África subsaariana, que atualmente ocupam apenas dois dos 24 cargos.

Os comentários do alto funcionário também refletem a vontade do governo de Joe Biden de que o FMI e o Banco Mundial desempenhem um papel mais importante no financiamento de programas de adaptação e combate às mudanças climáticas.

A intervenção de Shambaugh ocorre pouco mais de um mês antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, que este ano acontecerão na cidade marroquina de Marrakesh.

