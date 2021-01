Tesouro dos EUA lança programa de US$ 25 bi para ajudar no pagamento de aluguéis

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lançou nesta semana um programa de US$ 25 bilhões para auxiliar pessoas com problemas para pagar seus aluguéis diante do choque da pandemia da covid-19. Estabelecido como parte do pacote de apoio do ano passado, o projeto envia fundos a governos estaduais e locais, para que estes repassem a verba aos que precisam dela.

A verba será destinada aos que ficaram desempregados ou sofreram queda na renda familiar, tiveram custos significativos ou outras dificuldades financeiras na pandemia, diz a nota datada desta quinta-feira.

Além disso, a pessoa precisará demonstrar o risco de ficar sem-teto ou com dificuldades de moradia, caso não receba o auxílio, segundo o Tesouro americano.

