Tesouro dos EUA já distribuiu US$ 12,4 bilhões em uma semana para ajudar aéreas

O Tesouro dos Estados Unidos já distribuiu US$ 12,4 bilhões em ajuda do governo federal a companhias aéreas desde segunda-feira, quando começou a ajuda às empresas do setor, cerca de metade da quantia total que o Congresso americano autorizou para garantir o emprego dos funcionários destas empresas em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

O pacote de estímulos ficais de US$ 2,2 trilhões aprovado no último mês incluiu a quantia de US$ 25 bilhões em ajuda a empresas aéreas, dinheiro que deve ser utilizado para pagar salários e benefícios dos funcionários até setembro. A demanda por viagens despencou com as medidas de isolamento social impostas por governos mundiais, com as empresas do setor cortando voos para tentar adequar a demanda, mas mesmo assim enfrentando cancelamentos diários por falta de passageiros.

O Tesouro não especificou quais empresas estão recebendo ajuda, somente dizendo que 11 grandes empresas e 82 companhias de menor alcance foram contempladas, e que vão continuar a receber pagamentos de forma programada. As 12 maiores empresas do setor nos Estados Unidos, incluindo United Airlines, Delta, American Airlines e Southwest Airlines, se inscreveram para o programa de ajuda, que tem como contrapartida a promessa de não demitir ou suspender contratos de funcionários até outubro.

Foram iniciadas também as inscrições para o empréstimo de US$ 17 bilhões a empresas consideradas essenciais à segurança nacional dos EUA, como a Boeing, que produz aeronaves militares. Fonte: Dow Jones Newswires.