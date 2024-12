Tesouro dos EUA diz que China lançou ciberataque contra seus sistemas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira (30) que um agente patrocinado pela China está por trás de uma violação cibernética que permitiu o acesso a algumas de suas estações de trabalho, de acordo com uma carta enviada ao Congresso, à qual a AFP teve acesso.

O incidente ocorreu no início deste mês, quando o autor do ataque vulnerabilizou os sistemas de um fornecedor externo de serviços de cibersegurança e conseguiu acessar remotamente computadores da dependência governamental e alguns documentos não sigilosos, acrescentou um porta-voz do Tesouro.

