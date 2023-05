Tesouro dos EUA comemora resolução do First Republic e diz que sistema bancário continua sólido

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 10:03 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está animado com o fato de a crise do First Republic Bank ter sido resolvida com o menor custo para seu fundo garantidor de depósitos, e acredita que o sistema bancário dos Estados Unidos permanece sólido e resiliente, disse um porta-voz na manhã desta segunda-feira.







Os reguladores dos EUA apreenderam nesta segunda-feira o First Republic, a terceira grande instituição dos EUA a falir em dois meses, com o JPMorgan Chase & Co concordando em adquirir 173 bilhões de dólares em empréstimos do banco e 30 bilhões de dólares em seus títulos, incluindo 92 bilhões de dólares em depósitos.

“O Tesouro está encorajado por esta instituição ter sido resolvida com o menor custo para o Fundo de Seguros de Depósito e de uma maneira que protegeu todos os depositantes”, disse o porta-voz.

